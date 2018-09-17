Дайвер, спасавший детей в Таиланде, подал на Маска в суд
17 сентября 2018, 22:15 [ «Аргументы Недели» ]
Британский дайвер Верн Ансворт, который участвовал в спасении детей из затопленной пещеры в Таиланде, подал в суд на основателя Tesla Илона Маска за распространение клеветнических сведений.
Илон Маск назвал его педофилом и обвинил в женитьбе на 12-летней девочке, сообщает Би-би-си. Ансворт ранее подверг критике его мини-субмарину, которую инженеры создали на основе трубы для подачи жидкого кислорода ракеты Falcon для эвакуации детей. Ансворт заявил, что участие Маска в спасательной операции было «PR-ходом» и субмарина никак не могла спасти детей.
Дайвер требует опровержения порочащих сведений и возмещения морального ущерба объемом в 75 тысяч долларов.
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