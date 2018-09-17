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США неспособны противостоять гиперзвуковому оружию России
17 сентября 2018, 21:34 [ «Аргументы Недели» ]
Современные американские перехватчики неспособны справиться с российскими маневренными гиперзвуковыми ракетами, заявил американский специалист по политике в области ядерных технологий Джеймс Эктон.
«Я допускаю, что некоторые существующие перехватчики передвигаются с гиперзвуковой скоростью. Но для поражения маневренных целей им нужно больше маневренных возможностей», - высказался Эктон.
В США уже неоднократно заявляли, что Пентагону необходимо переосмыслить оборонную концепцию страны. Так, ранее США считали себя неуязвимыми благодаря недосягаемости страны, окруженной двумя океанами, но теперь им нечего противопоставить новейшему российскому гиперзвуковому оружию, сообщает РИА Новости.
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