Порошенко и глава Минобороны Великобритании обсудили усиление санкций против РФ

Президент Украины Петр Порошенко сегодня обсудил возможные перспективы усиления антироссийских санкций с государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном.

В ходе встречи Петр Порошенко и Гэвин Уильямсон положительно оценили интенсивность украинско-британского диалога в сфере безопасности и обороны. Украинский президент высоко оценил вклад Великобритании в укрепление оборонного потенциала Украины и выразил надежду на продолжение сотрудничества в этом направлении.

Помимо этого, стороны обсудили возможность усиления санкционного режима против Российской Федерации в связи с «российской агрессией» против Украины и химической атакой в Солсбери, передает RT.