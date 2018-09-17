Украина прекратит действие договора с Россией по Азовскому морю

Украина намерена прекратить действие договора с Россией от 2003 года о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Мы подготовили четкую стратегию. Вся договорно-правовая база с Россией будет постепенно переработана. Договор касательно Азова, конечно, не будет работать в будущем», - заявил Павел Климкин.

Глава МИД Украины также анонсировал имеющийся у Киева план, касающийся всех российско-украинских договоров. По словам Климкина, каждый пункт этого плана будет обнародоваться постепенно.

«Есть блоки договоров с Россией. Например, касательно базирования бывшего Черноморского флота. Меня многие парламентарии спрашивают, что будет с ними после изменения Конституции. Я буду это говорить, когда это будет обсуждаться, чтобы Россия это не использовала, чтобы ухудшить наши позиции», - пояснил украинский дипломат.

Ранее в МИД Украины официально заявляли, что Киев не собирается прекращать действие договора о совместном использовании Азовского моря, пишет RT.