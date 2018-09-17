В Сочи проходят переговоры президентов России и Турции

Сегодня в Сочи проходит встреча президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Повестка переговоров включает в себя, в том числе, и сложные двусторонние вопросы.

Переговоры российского и турецкого лидеров проходят в сочинской резиденции президента РФ Бочаров ручей. Встречая турецкого президента, Владимир Путин отметил, что рад принять его у себя, чтобы обсудить целый комплекс вопросов, обменяться мнениями и поискать решения там, где их пока еще нет.

Основной темой сегодняшних переговоров является ситуация в сирийском Идлибе, где сохраняется напряженная обстановка. Сегодняшняя встреча президентов России и Турции проходит спустя всего десять дней после трехстороннего саммита Россия – Турция – Иран, прошедшего в Тегеране. Тогда стороны не пришли к соглашению об объявлении перемирия в Идлибе. Реджеп Тайип Эрдоган перед началом переговоров выразил мнение, что сегодняшнее итоговое заявление может дать надежду всему региону, сообщает РИА Новости.