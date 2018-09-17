О сверле и говне на МКС, или Американка гадит?

В Интернете появилось письмо, разоблачающее сложившуюся на международной космической станции ситуацию с просверленной дыркой. Многие специалисты уже его обсуждают, а некоторые даже безоговорочно верят в него. Проанализировал этот документ специалист по системам жизнеобеспечения, ведущий Youtube-канала #ЗАУГЛОМ, главный редактор "Аргументов недели" Андрей Угланов.



В письме говорится, что скандал якобы начался с засорения унитаза на американской стороне станции. Такой банальный повод спровоцировал международный скандал. Будто бы это чудо американской современной техники, напичканное электроникой, отказалось удовлетворять самые естественные нужды американских астронавтов. Тогда те попросились в российский клозет. Но, как говорят на Востоке, три дня ты - гость, а дальше - уж извините, решайте свои проблемы как-то. Тогда американцы перешли на памперсы и затребовали у Хьюстона, где у них находится центр управления полётами, их скорейшей эвакуации. Однако любое передвижение экипажа - это дополнительные деньги, по причине которых Хьюстон им отказал. И вот, якобы отчаявшись, кто-то из американской стороны, подкараулив когда российские астронавты выйдут в открытый космос, прокрался на нашу территорию станции и просверлил эту дырку, которая должна была привести к разгерметизации станции и эвакуации астронавтов.



Но не тут то было, русских дыркой не проймёшь, наши астронавты заделали её эпоксидной смолой и всё. Разгерметизации не получилось. По мнению ведущего Youtube-канала #ЗАУГЛОМ, снять напряжение теперь может только замена американского унитаза на новый, доставлять который придётся на МКС каким-то отдельным рейсом, поскольку весит он немалые килограммы.



Через несколько недель комментатор канала пообещал встретиться с участниками этой экспедиции на МКС и выяснить реальную историю этой злополучной дырки.



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