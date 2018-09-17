Царский подарок: эмир Катара подарил Турции самый дорогой в мире частный самолет

Эмир Катара сделал Турции поистине царский подарок. Согласно последней информации, Анкаре был презентован роскошный самолет Boeing 747-8, стоимость которого составляет не менее 500 миллионов долларов.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани подарил Турции самый большой и дорогой частный самолет, в котором одновременно могут находиться 94 человека.

Как уточняет издание Sabah, Boeing 747-8 был выставлен на продажу и Анкара заинтересовалась этим предложением. Катарская сторона, узнав об этом, решила презентовать его Турции. В настоящий момент воздушное судно находится в процессе покраски, поэтому пока не используется.