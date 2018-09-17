В Финляндии школьники больше не будут сдавать экзамены на бумаге

В Финляндии с сегодняшнего дня школьники больше не будут сдавать экзамены на бумаге. 17 сентября в Суоми ученики в последний раз будут выполнять традиционные экзаменационные задания на бумажных листах.

Уточняется, что последним экзаменом в "старом стиле" станет испытание по математике. С осени 2016 года знания в сфере географии, философии и немецкого языка проверяются в электронном виде, а этой осенью без бумаги и ручки школьники также сдают экзамены по финскому языку, химии и физике, передает Yle.

Уточняется, что на всех компьютерах в школах Финляндии установлена особая программа, которая позволяет использовать лишь те приложения, которые необходимы для каждого отдельного испытания.