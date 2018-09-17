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Климкин: Украина намерена прекратить действие договора с РФ по Азовскому морю
17 сентября 2018, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]
Глава МИД Украины Павел Климкин в понедельник анонсировал пересмотр всей договорной базы с Россией. В частности, украинская сторона планирует прекратить действие договора с РФ по Азовскому морю.
По словам дипломата, договорная база Российской Федерации и Украины с течением времени будет переделана полностью. Климкин в беседе с журналистами подчеркнул, что у Киева уже есть внутренний план, как осуществить все эти изменения, передает cегодня днем РИА "Новости".
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