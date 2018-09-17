Климкин: Украина намерена прекратить действие договора с РФ по Азовскому морю

Глава МИД Украины Павел Климкин в понедельник анонсировал пересмотр всей договорной базы с Россией. В частности, украинская сторона планирует прекратить действие договора с РФ по Азовскому морю.

По словам дипломата, договорная база Российской Федерации и Украины с течением времени будет переделана полностью. Климкин в беседе с журналистами подчеркнул, что у Киева уже есть внутренний план, как осуществить все эти изменения, передает cегодня днем РИА "Новости".

Министр иностранных дел Украины заметил, что договор по Азовскому морю будущем работать не будет. Павел Климкин, однако, не стал называть точное время разрыва данного соглашения, отметив, что это уже другой вопрос.