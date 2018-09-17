В Госдуме высказались о последствиях разрыва Украиной договора о дружбе с РФ

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников высказался в понедельник о последствиях разрыва договора о дружбе между Россией и Украиной.

По словам политика, данное изменение приведет к отсутствию гарантии в соблюдении прав граждан Украины, которые проживают на территории РФ, а также русских, проживающих на украинской территории. Калашников убежден, что договор о дружбе между странами может быть вновь подписан лишь после смены власти на Украине.

Как отмечает РИА "Новости", ссылаясь на слова парламентария, глава Украины Петр Порошенко, который сегодня подписал указ о разрыве договора, лишний раз продемонстрировал, что "плевать он хотел на все эти права и интересы украинцев".