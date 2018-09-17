Перехваченная аудиозапись доказывает причастность Киева к крушению MH17

Представитель Минобороны РФ Николай Паршин сегодня на брифинге, посвященном расследованию крушения пассажирского самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, заявил, что перехваченная российским оборонным ведомством аудиозапись доказывает причастность Украины к авиакатастрофе малазийского Boeing. Ракета, сбившая в Донбассе малайзийский Boeing, принадлежала Украине

По данным Минобороны, ракета, сбившая МН17, принадлежала Украине. В результате крушения пассажирского самолета, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли 298 человек. Нидерланды и Австралия обвиняют Россию.

Минобороны РФ неоднократно утверждало, что ни один российский ракетный комплекс "Бук" границу с Украиной не пересекал.