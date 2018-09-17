США назвали причину введения санкций в отношении «Северного потока – 2»

Министр энергетики США Рик Перри коротко и четко сказал, что санкции в отношении газопровода «Северного потока-2» связаны прежде всего с вопросом транзита газа через Украину.

По словам американского министра, США на данный момент не приняли решения о введении новых санкций в отношении «Северного потока-2», но вероятность новых ограничений сохраняется, - сообщает «Коммерсантъ».

Российский газ по новому трубопроводу, который запланировано проложить по дну Балтийского моря, пойдет из России напрямую в Германию. «Я надеюсь, что всем ясно: Есть и более общий философский вопрос ограниченного числа поставщиков газа для Европы. Это разные вещи. Хотя они в чем-то и ведут к одинаковому результату»,— пояснил глава Минэнерго США.

Сенатор-республиканец Джон Баррассо ранее подготовил законопроект о введении санкций против российских экспортных трубопроводов, в том числе «Северного потока-2». Принятие документа грозит выходом из «Северного потока-2» поддерживающих его западных компаний.