Эксперт: слова генсека НАТО об ответе на кибератаки являются угрозой войны

Российский эксперт заявил, что слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вероятности применения пятой статьи устава альянса при проведении кибератак со стороны РФ являются прямой угрозой войны.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко подчеркнул, что российская сторона никогда не планировала и не планирует осуществлять кибератаки по отношению к странам-членам НАТО. По мнению эксперта, подобные заявления являются продолжением политики русофобии и давления, передает РИА "Новости".

Напомним, пятая статья устава Североатлантического альянса говорит о том, что боевые действия будут начаты в ответ на проявление какой-либо агрессии со стороны России в адрес НАТО.