Эксперт: слова генсека НАТО об ответе на кибератаки являются угрозой войны
17 сентября 2018, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]
Российский эксперт заявил, что слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о вероятности применения пятой статьи устава альянса при проведении кибератак со стороны РФ являются прямой угрозой войны.
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко подчеркнул, что российская сторона никогда не планировала и не планирует осуществлять кибератаки по отношению к странам-членам НАТО. По мнению эксперта, подобные заявления являются продолжением политики русофобии и давления, передает РИА "Новости".
Напомним, пятая статья устава Североатлантического альянса говорит о том, что боевые действия будут начаты в ответ на проявление какой-либо агрессии со стороны России в адрес НАТО.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес