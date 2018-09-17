В Мадриде шесть человек пострадали из-за взрыва ноутбука в метро

В метро Мадрида внезапно произошел взрыв компьютера, вследствие чего ранения получили несколько пассажиров. Согласно последней информации источников, устройство везла с собой одна из женщин.

Уточняется, что компьютер находился в сумке пассажирки, вследствие чего пострадала сама владелица ноутбука, а также несколько человек, которые сидели рядом с ней. Их травмы не являются серьезными.

Как отмечает издание El Mundo, после взрыва в вагоне началась паника, поскольку некоторые люди решили, что в подземке был осуществлен теракт. На станцию метро "Принсипе де Вергара" незамедлительно прибыли сотрудники полиции и "скорой помощи".