Российский политик Алексей Пушков предположил: "Иногда создаётся впечатление, что политическая элита Польши и стран Прибалтики просто-таки мечтает о «нападении России»" и расстроил прибалтийских политиков: "Могу разочаровать: нападения не будет, выкручивайтесь сами". Верховная Рада назвала возможные сроки появления баз НАТО на Украине

В Совете Федерации обсуждали планы по размещению военных баз США в Польше, - сообщается на сайте rueconomics.ru. Мнение по этому поводу высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По словам Пушкова, попытки польских властей "защититься" от России при помощи западных партнеров вряд ли окажутся эффективными. Как подчеркнул политик, Россия не планирует нападение на соседей и поляки ее совершенно не интересуют.

Пушков уверен, что в Польше Россию рассматривают как "объект вражды" для построения собственной идентичности, а ее чиновникам выгодно поддерживать миф о "русской угрозе". Он уверен, что Москва без Варшавы обойдётся, а Варшава без Москвы - нет. "Иногда создаётся впечатление, что политическая элита Польши и стран Прибалтики просто-таки мечтает о «нападении России». Тогда у неё сразу появится смысл существования, который иначе, судя по всему, отсутствует. Могу разочаровать: нападения не будет, выкручивайтесь сами", - написал Пушков в Тwitter.