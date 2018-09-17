//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Евгений Петросян в свой день рождения опубликовал детское фото
- 69-летний актер Ричард Гир станет отцом во второй раз
- Жена Александра Овечкина трогательно поздравила супруга с днем рождения
- В сети обсуждают, как Бузова оскандалилась в самолете
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Пушков: Польша и страны Прибалтики мечтают о "нападении России" ?
17 сентября 2018, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]
Российский политик Алексей Пушков предположил: "Иногда создаётся впечатление, что политическая элита Польши и стран Прибалтики просто-таки мечтает о «нападении России»" и расстроил прибалтийских политиков: "Могу разочаровать: нападения не будет, выкручивайтесь сами".
В Совете Федерации обсуждали планы по размещению военных баз США в Польше, - сообщается на сайте rueconomics.ru. Мнение по этому поводу высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
По словам Пушкова, попытки польских властей "защититься" от России при помощи западных партнеров вряд ли окажутся эффективными. Как подчеркнул политик, Россия не планирует нападение на соседей и поляки ее совершенно не интересуют.
Пушков уверен, что в Польше Россию рассматривают как "объект вражды" для построения собственной идентичности, а ее чиновникам выгодно поддерживать миф о "русской угрозе". Он уверен, что Москва без Варшавы обойдётся, а Варшава без Москвы - нет. "Иногда создаётся впечатление, что политическая элита Польши и стран Прибалтики просто-таки мечтает о «нападении России». Тогда у неё сразу появится смысл существования, который иначе, судя по всему, отсутствует. Могу разочаровать: нападения не будет, выкручивайтесь сами", - написал Пушков в Тwitter.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
Заблудившуюся в лесу семью с ребенком ищут в Свердловской области
//В мире
Перехваченная аудиозапись доказывает причастность Киева к крушению MH17
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Пушков: Польша и страны Прибалтики мечтают о "нападении России" ?
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Два российских ракетоносца ТУ-160 пролетели через Северный полюс
//Общество
Опубликовано видео ДТП, в котором погиб оперный певец Михаил Луконин
Евгений Петросян в свой день рождения опубликовал детское фото
//Новости партнеров
В Ростове-на-Дону ученик распылил в школе содержимое перцового баллончика
//Общество
Комиссия из специалистов детально обследует Крымский мост и даст оценку
//Общество
//В мире
Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе Украины и РФ
//Политика
Тимакова рассказала, как выбирали нового пресс-секретаря премьера Медведева
//Новости СМИ2
В Сочи будут судить учительницу по делу о гибели школьника в походе
//В мире
Эксперт: слова генсека НАТО об ответе на кибератаки являются угрозой войны
//Новости Redtram
//В мире
//Политика
//Общество
Эксперты назвали продукты, которые вредно есть на ужин и перед сном
//Общество
Житель Подмосковья подрался с пассажиром на рейсе Минск-Москва
//Общество
Синоптики: метеозависимые люди сегодня могут почувствовать недомогание
//Общество
В Туле умер конструктор ракетных комплексов Владимир Кузнецов
//Общество
Автобус с туристами попал в ДТП на Кубани, 22 человека госпитализированы
//В мире
Британские СМИ испугались стрельбы РЗСО "Ураган" во время учений
//Наука
Ученые нашли способ борьбы против одной из самых опасных форм рака
//В мире
Лауреат Нобелевской премии мира призвала СМИ перестать демонизировать Россию
//Культура