Западные СМИ изучают материалы об учениях "Восток-2018", которые сегодня завершатся на Дальнем Востоке России. Так британский таблоид The Sun прокомментировал видео стрельбы российской РЗСО "Ураган", сделанное на забайкальском полигоне Цугол. Путин вместе с Шойгу наблюдал учения «Восток-2018»

"Россия позволила миру взглянуть на устрашающую РСЗО "Ураган" на крупнейших военных учениях за последние десятилетия", "от кадров с забайкальского полигона Цугол поистине "кровь стынет в жилах", - пишет британская газета.

Таблоид отметил, что на "ужасающих" кадрах "20-тонная военная машина стреляет 280-килограммовыми ракетами" со скоростью два раза в секунду". Британские журналисты отметили, что в ходе учений была представлена не только система "Ураган", но и огромное количество военной техники, - передает РИА Новости.

Крупнейшие международные учения "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке и в морских акваториях.

В маневрах принимают участие почти 300 тысяч военнослужащих Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации ВКС, военные из Китая и Монголии. В учениях задействовано более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч бронемашин, до 80 кораблей и судов обеспечения.