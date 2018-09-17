Британские СМИ испугались стрельбы РЗСО "Ураган" во время учений
17 сентября 2018, 08:21 [ «Аргументы Недели» ]
Западные СМИ изучают материалы об учениях "Восток-2018", которые сегодня завершатся на Дальнем Востоке России. Так британский таблоид The Sun прокомментировал видео стрельбы российской РЗСО "Ураган", сделанное на забайкальском полигоне Цугол.
"Россия позволила миру взглянуть на устрашающую РСЗО "Ураган" на крупнейших военных учениях за последние десятилетия", "от кадров с забайкальского полигона Цугол поистине "кровь стынет в жилах", - пишет британская газета.
Таблоид отметил, что на "ужасающих" кадрах "20-тонная военная машина стреляет 280-килограммовыми ракетами" со скоростью два раза в секунду". Британские журналисты отметили, что в ходе учений была представлена не только система "Ураган", но и огромное количество военной техники, - передает РИА Новости.
Крупнейшие международные учения "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке и в морских акваториях.
В маневрах принимают участие почти 300 тысяч военнослужащих Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации ВКС, военные из Китая и Монголии. В учениях задействовано более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч бронемашин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
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