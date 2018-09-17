Подозреваемый в покушении на Захарченко рассказал о подготовке теракта

Министерство госбезопасности самопровозглашенной ДНР обнародовало сегодня видеозапись, на которой задержанный по подозрению в покушении на Александра Захарченко раскрыл детали подготовки теракта.

На кадрах мужчина, задержанный в 2017 году и представляющийся Александром Подгореловым, заявляет, что был завербован украинскими спецслужбами. Как отмечает телеканал "Звезда", этот человек планировал заложить самодельное взрывное устройство, созданное СБУ, в ресторане "Пушкин". Он также утверждает, что еще одна диверсионная группа собиралась осуществить взрыв в другом заведении.

Подгорелов утверждает, что СБУ не располагала подобным оборудованием, а бомба якобы была передана американскими спецслужбами. В настоящий момент не уточняется, проводился ли допрос задержанного до гибели лидера ДНР, или после.

Напомним Александр Захарченко погиб 31 августа в центре Донецка в ходе взрыва в кафе "Сепар".