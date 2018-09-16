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В США во время урагана «Флоренс» арестовали мародеров
16 сентября 2018, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]
Полицейские арестовали пять человек в округе Уилмингтон, штат Северная Каролина, за ограбление магазина во время стихийного бедствия, вызванного тропическим штормом "Флоренс".
Злоумышленники вломились и ограбили магазин Dollar General на пересечении 50-ой улицы и улицы Доусон - универмаг, находившийся в зоне действия тайфуна, пишет ТАСС.
Про ограбление полиции сообщили журналисты Fox News, которые проезжали мимо магазина. Они приняли решение не вмешиваться в происходящее и уведомить полицию.
Сообщается, что во время стихийных бедствий суды рассматривают дела о мародерстве по ускоренной процедуре. Арестантам будут предъявлены обвинения "по всей строгости закона".
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