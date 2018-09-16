В Риге загорелось складское здание, площадь пожара 1500 кв. м

Крупный пожар вспыхнул в воскресенье в складском помещении на улице Бривибас в Риге. Загорелась крыша трехэтажного здания. Площадь пожара составляет порядка 1 500 квадратных метров.

В настоящее время пожар локализован, однако продолжаются работы по тушению склада. Об этом сообщает в Twitter Государственная пожарно-спасательная служба Латвии.

Пожару был присвоен статус повышенной опасности. На месте происшествия работают более 35 сотрудников ГПСС, дорожное движение в районе пожара ограничено из-за перекрытий.

Жителям близлежащих домов экстренные службы рекомендовали плотно закрыть окна и двери, чтобы избежать запаха дыма и гари. О пострадавших пока не сообщается.