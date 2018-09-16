Трамп выразил соболезнования семьям погибших от тайфуна «Флоренс»

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп в воскресенье, 16 сентября, на своей страничке в Twitter выразил соболезнования семьям пяти погибших в результате урагана «Флоренс». Жертвами тайфуна «Мангхут» на Филиппинах стали более 60 человек

Президент США написал обращение к семьям, чьи родственники погибли во время тайфуна, обрушившегося на штаты. Глава Белого дома выразил им свои соболезнования.

«Стало известно о пяти смертях в результате урагана "Флоренс"! Глубочайшие соболезнования и поддержка семьям и друзьям погибших. Храни их Господь!», - говорится в сообщении главы Вашингтона.

Накануне стало известно, что в ближайшее время Трамп намерен посетить американские штаты Северная и Южная Каролина, где ураган бушует уже третьи по счету сутки.