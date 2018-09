Трамп выразил соболезнования семьям погибших от тайфуна «Флоренс»

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп в воскресенье, 16 сентября, на своей страничке в Twitter выразил соболезнования семьям пяти погибших в результате урагана «Флоренс». Жертвами тайфуна «Мангхут» на Филиппинах стали более 60 человек

Президент США написал обращение к семьям, чьи родственники погибли во время тайфуна, обрушившегося на штаты. Глава Белого дома выразил им свои соболезнования.

«Стало известно о пяти смертях в результате урагана "Флоренс"! Глубочайшие соболезнования и поддержка семьям и друзьям погибших. Храни их Господь!», - говорится в сообщении главы Вашингтона.

Накануне стало известно, что в ближайшее время Трамп намерен посетить американские штаты Северная и Южная Каролина, где ураган бушует уже третьи по счету сутки.

Five deaths have been recorded thus far with regard to hurricane Florence! Deepest sympathies and warmth go out to the families and friends of the victims. May God be with them!