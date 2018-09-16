Жертвами тайфуна «Мангхут» на Филиппинах стали более 60 человек

Жертвами тайфуна «Мангхут» на Филиппинах стали 64 человека. Еще 47 получили ранения, 16 считаются пропавшими без вести, сообщает портал Rappler со ссылкой на национальную полицию.

Наибольший урон тайфун нанес провинции Бенгет на острове Лусон: на нее пришлись 38 погибших, в основном из-за схода грязевых оползней, и 37 пропавших без вести.

Сегодня «Мангхут» достиг южного побережья КНР. Местные СМИ сообщают, что из-за удара стихии более двух миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома.

Также тайфун достиг Гонконга. В городе закрыты школы, офисы, магазины. В аэропорту отменены сотни авиарейсов, включая рейс в Москву. Сейчас тайфун движется в сторону юга страны.

Ранее сообщалось о 12 жертвах тайфуна, достигшего побережья острова Лусон. Разбушевавшаяся стихия вызвала на его территории ливневые дожди, наводнения и оползни.