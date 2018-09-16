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В США на продажу выставлен город Тумсборо
16 сентября 2018, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]
В США в штате Джорджия на продажу выставлен целый город Тумсборо. Покупатель получит во владение не только жилые дома, но и ресторан, отель, мельницу и даже собственный "знаменитый оперный театр".
Сообщается, что в Тумсборо есть железнодорожное депо, амбар для хлопка, артезианский источник, искусственный пруд и залежи бокситов.
Стоимость – около 2 млн долларов. Это примерно соответствует стоимости квартиры в престижном районе Нью-Йорка или других крупных городах Соединенных Штатов, передает ТАСС.
Город может стать туристической достопримечательностью и в некотором роде музеем под открытым небом, местом проведения различных фестивалей или съемок кинофильмов.
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