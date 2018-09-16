Британские СМИ описали развлечения Петрова и Боширова в отеле
16 сентября 2018, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]
Британские СМИ описали развлечения россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в отеле City Stay.
Петрова и Боширова, подозреваемых британскими властями в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, запомнили постояльцы соседнего номера и узнали позже по фото.
Со слов соседей россиян, остановившихся в двухместном номере за 75 фунтов за ночь, они потребляли запрещенные вещества и развлекались с женщиной. На сайте британского издания Daily Mail сообщается, что из номера россиян пахло коноплей и раздавались характерные при занятии сексом женские стоны.
Постояльцы даже пожаловались работникам отеля на тревоживших их всю ночь Петрова и Боширова. Один из постояльцев гостиницы узнал россиян на распространенной правоохранителями фотографии.
Со слов соседей, запах травы из номера россиян появился около семи вечера. А позже у мужчин в номере появилась женщина. Свидетель уверен, что в номере Боширова и Петрова была женщина.
По словам очевидцев, наутро российские туристы спорили с сотрудниками отеля. А после они отправились на поезде в Солсбери, чтобы осмотреть местные достопримечательности, в частности, собор. В Солсбери поехали по совету друзей, как туристы. А в Лондоне планировали оторваться. Так рассказали Боширов и Петров в интервью.
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