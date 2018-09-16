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Украина будет погашать кредиты МВФ территориями?

16 сентября 2018, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

Украина будет погашать кредиты МВФ территориями?
Фото: pixabay.com

Повышение тарифов на газ для населения, которое является условием для предоставления кредита Международного валютного фонда Украине, приведет к тому, что расплачиваться ей придется своей территорией.

Такое мнение озвучил украинский финансист, экс-президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко в интервью. Отвечая на вопрос журналиста, может ли Украина в принципе обойтись без кредитов МВФ, он спрогнозировал довольно мрачное будущее страны, если в ближайшее время не сменится ее руководство.

«Если и дальше оставлять бездарей во власти и продолжать политику влезания в долги, то однажды премьер-министр заявит: перед кредиторами рассчитываться нечем. А поэтому мы должны будем расплачиваться нашей территорией. Ну, или посмотрите на ситуацию в Аргентине», - высказался Александр Сугоняко.

Финансист обратил внимание на то, что пока украинское руководство бьется за миллиардный кредит от МВФ, работающие за рубежом украинцы перечислили домой десятикратно превосходящую сумму.

«Власть неспособна организовать рабочие места в стране. Украинцы зарабатывают в чужих странах средства, многократно превышающие эти несчастные кредиты. А мы еще потом будем за эти кредиты рассчитываться. А повышение цен на газ, воду и продукты питания приведет к тому, что люди вообще станут не способны платить», - приводит мнение финансиста «Политцентр».

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