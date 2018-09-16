В США распространяют письмо-фейк Путина в поддержку конгрессмена
16 сентября 2018, 12:50 [ «Аргументы Недели» ]
В сети опубликован скриншот фейкового письма президента России Владимира Путина, распространяемого среди избирателей в США. Якобы российский президент лично поддерживает одного из кандидатов, республиканца Дану Рорабахера.
Фотографию этого письма опубликовал в своем фейсбуке Петр Лидов-Петровский. Согласно тексту на бумаге, президент России Владимир Путин лично поддерживает конгрессмена-республиканца Дану Рорабакера, называя его «наш человек».
«Это не муниципальные выборы в Балашихе. Это США, Калифорния, современные избирательные технологии. Демократы рассылают избирателям письмо-фейк от «президента Путина». В письме «Путин» поддерживает сенатора-республиканца Дану Рорабахера, с которым «вместе работал сто лет». «Путин» призывает голосовать за него и высоко оценивает его заслуги перед мазерлэндом», - сообщил Петр Лидов-Петровский.
«Америке нужно больше лидеров, таких как Дана, которых не интересуют банальности вроде прав человека или «свободных и честных выборов». Он признает, что мир становится лучше с сильной, амбициозной и стремящейся к расширению Россией. Дана – наш», - сообщается в тексте фейка.
«Видимо, именно за это нас накажут новыми санкциями за российское вмешательство в свободное волеизъявление американских граждан. Доказательство – по их стандартам – железнее не бывает», - отметил автор поста.
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