В США распространяют письмо-фейк Путина в поддержку конгрессмена

В сети опубликован скриншот фейкового письма президента России Владимира Путина, распространяемого среди избирателей в США. Якобы российский президент лично поддерживает одного из кандидатов, республиканца Дану Рорабахера.

Фотографию этого письма опубликовал в своем фейсбуке Петр Лидов-Петровский. Согласно тексту на бумаге, президент России Владимир Путин лично поддерживает конгрессмена-республиканца Дану Рорабакера, называя его «наш человек».

«Это не муниципальные выборы в Балашихе. Это США, Калифорния, современные избирательные технологии. Демократы рассылают избирателям письмо-фейк от «президента Путина». В письме «Путин» поддерживает сенатора-республиканца Дану Рорабахера, с которым «вместе работал сто лет». «Путин» призывает голосовать за него и высоко оценивает его заслуги перед мазерлэндом», - сообщил Петр Лидов-Петровский.

«Америке нужно больше лидеров, таких как Дана, которых не интересуют банальности вроде прав человека или «свободных и честных выборов». Он признает, что мир становится лучше с сильной, амбициозной и стремящейся к расширению Россией. Дана – наш», - сообщается в тексте фейка.

«Видимо, именно за это нас накажут новыми санкциями за российское вмешательство в свободное волеизъявление американских граждан. Доказательство – по их стандартам – железнее не бывает», - отметил автор поста.