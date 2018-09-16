В Крыму призвали делегацию ОБСЕ не медлить с визитом

ОБСЕ превращается в русофобскую площадку, на которой поощряются антироссийская риторика и выступления, заявил глава болгарской национально-культурной автономии Крыма Иван Абажер.

Ранее в Варшаве прошла ежегодная конференция ОБСЕ по правам человека, в которой приняла участие в том числе делегация крымских общественников. Иван Абажер выступил на конференции, несмотря на протест украинской стороны. В своем докладе он уделил внимание вопросу межнациональных отношений на территории Крыма.

«К сожалению, мы видим, что ОБСЕ превращается в русофобскую площадку. Здесь поощряются антироссийская риторика и выступления. Это недопустимо. Эту тенденцию пора менять. ОБСЕ следует стать эталоном непредвзятой и объективной организации, отвечающей реализации заложенных при ее создании принципов», - заявил Иван Абажер по итогам своего выступления на конференции.

Чтобы изменить сложившуюся в ОБСЕ ситуацию негативного отношения к России, Иван Абажер предложил, во-первых, привлечь на дискуссионные площадки людей, которые уже побывали в российском Крыму и «способны донести до международной общественности правду о реальном положении дел на полуострове», а во-вторых, пригласил делегатов ОБСЕ своими глазами посмотреть, как развивается российский Крым, сообщает РИА Новости.