Стюардесса получила предложение руки и сердца и осталась без работы

Стюардесса получила эффектное предложение руки и сердца, но потеряла работу. Она была уволена из авиакомпании после того, как сделанные пассажирами видеозаписи разлетелись в соцсетях.

Молодой человек взял билет на ее рейс, чтобы сделать ей эффектное предложение руки и сердца в воздухе. Через полчаса после начала полета он встал перед ней на колено в проходе и преподнес кольцо. Романтическая ситуация вызвала оживление среди пассажиров рейса. Некоторые встали со своих мест, чтобы снять происходящее. Молодой человек сорвал аплодисменты, когда стюардесса приняла предложение.

Пассажиры поделились этой романтической историей в соцсетях, ролик быстро стал вирусным и, очевидно, дошел до руководства авиакомпании. Стюардессу уволили. Руководство объяснило увольнение тем, что она пренебрегла безопасностью пассажиров во время полета и вызвала беспорядки на борту. Девушка, в свою очередь, заявила, что ей не было известно о том, что молодой человек, с которым она встречалась на протяжении четырех лет, решил сделать ей предложение таким способом, пишет Lenta.ru.