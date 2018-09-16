Опубликована видеозапись перехвата ПВО Сирии ракет ВВС Израиля

Накануне вечером сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку ВВС Израиля, сбив несколько ракет над международным аэропортом Дамаска, где в это время проходила международная ярмарка и находились десятки тысяч человек. ПВО Сирии отразили ракетную атаку ВВС Израиля, сообщили СМИ

В субботу вечером в Сирии завершила свою работу 60-я международная дамасская ярмарка, одной из площадок для проведения которой стал международный аэропорт Дамаска, где в это время присутствовали десятки тысяч человек.

В сети опубликована видеозапись перехвата израильских ракет системами ПВО Сирии. Автор ролика отмечает, что ежегодная международная ярмарка в Дамаске ориентирована на международных инвесторов, ведь после семилетней войны Сирия нуждается в восстановлении. Таким образом, атака ВВС Израиля во время этой ярмарки нацелена на то, чтобы «опозорить Дамаск перед потенциальными инвесторами реконструкции», отпугнув инвесторов и затормозить послевоенное восстановление Сирии.