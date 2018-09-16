Генпрокурор Украины Луценко призвал власти закрыть три ключевые дырки

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) заявил о трех ключевых источниках коррупции в стране, которые власть и общество должны заткнуть. Юлия Тимошенко полезла в Донбасс

По словам Луценко, истчники коррупции на Украине — это чрезмерный государственный сектор, таможня и сфера выдачи лицензий на природные богатства, передает агентство УНН.

Украинский генпрокурор подчеркнул, что уже полгода призывает правительство, Верховную Раду, президента "закрыть ключевые как минимум три дырки, которые являются источником коррупции в Украине". Глава украинского надзорного ведомства заявил, что для борьбы со взяточничеством необходимо отправить в тюрьму еще две тысячи "мелкой и средней рыбы" и несколько сотен "крупной".

Важные заявления в рамках YES сделали и другие украинские политики. Так Юлия Тимошенко решила взяться за Донбасс.