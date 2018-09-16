В ЛНР заявили о нарушении силовиками "школьного" перемирия
16 сентября 2018, 08:12 [ «Аргументы Недели» ]
За прошедшие сутки украинские силовики дважды обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, нарушив «школьное» перемирие, заявили представители ЛНР.
«За истекшие сутки украинские силовики два раза нарушили режим прекращения огня. Позиции ЛНР в районе населенных пунктов Лозовое и Сокольники подверглись обстрелам из минометов калибром 82 мм, гранатометов, БМП и стрелкового оружия», - сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
На территории Донбасса с 29 августа действует так называемое «школьное» перемирие. Четвертая с начала года попытка установить мир в регионе приурочена к началу учебного года, сообщает РИА Новости.
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