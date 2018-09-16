В CША закрыли солнечную обсерваторию в штате Нью-Мексико и эвакуировали ученых

Американские СМИ пытаются докопаться до причины закрытия в CША солнечной обсерватории в штате Нью-Мексико и эвакуации ученых, занимающихся изучением Солнца. После закрытия обсерватории шестого сентября и эвакуации всего персонала, на месте начали работать сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР), сообщил портал Space.

И появились различные слухи, в том числе конспирологов. Конспирологи додумались, что солнечную обсерваторию могли закрыть, чтобы не "утекла" информация о грозящей человечеству "смертельной супервспышке Солнца", которая может привести к концу света. Есть версии о расследование шпионажа.

В Ассоциации университетов по исследованию в области астрономии AURA, под управлением которой находится закрытая солнечная обсерватория, сообщили, что она "расследует проблемы с безопасности" и "решила временно освободить здание обсерватории в качестве меры предосторожности до дальнейших распоряжений", - передает РИА Новости. В Ассоциации отметили, что работают с "соответствующими органами", с какими именно - не уточнили.