Президент Финляндии объяснил, почему Россия его не пугает

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Финляндия не намерена вступать в Североатлантический альянс, поскольку не находит причин, по которым Россия могла бы напасть на нее.

В интервью немецкой газете президент Финляндии отметил, что Москва уважительно относится к позиции Хельсинки, а Россия в целом вряд ли представляет угрозу для Финляндии и прибалтийских стран.

«Россия знает, какая у нас позиция, и не пытается ее поменять. Она знает, что мы можем быть очень упрямыми. Но и в таких ситуациях поддерживать отношения с Россией совсем не сложно. Сомневаюсь, что Россия нападет на Финляндию. Также у нее нет причин нападать и на Прибалтику», - рассказал Саули Ниинистё.

Кроме того, финский президент озвучил совет, который дал американскому лидеру Дональду Трампу накануне исторического саммита в Хельсинки. Этот совет, впрочем, касается и всех остальных президентов, которые встречаются с Владимиром Путиным.

«Необходимо быть очень осторожным, когда встречаешься с Путиным. Он всегда очень хорошо подготовлен. Очень», - цитирует Ниинистё РИА Новости.