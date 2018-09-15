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ПВО Сирии отразили ракетную атаку ВВС Израиля, сообщили СМИ

15 сентября 2018, 22:50 [ «Аргументы Недели» ]

ПВО Сирии отразили ракетную атаку ВВС Израиля, сообщили СМИ
фото: pixabay.com

В Сирии в субботу, 15 сентября, вечером, около 21.50 по местному времени (совпадает с мск) в Дамаске прогремели несколько мощных взрывов. Сирийский военный источник рассказал, что сирийские системы ПВО отразили ракетную атаку ВВС Израиля по окрестностям международного аэропорта Дамаска.

Сирийские системы ПВО отразили израильскую ракетную агрессию по окрестностям международного аэропорта Дамаска, сбиты несколько ракет, - передает РИА Новости.

По имеющейся на данный момент информации, погибших и пострадавших в результате ракетной атаки нет. Ущерб только материальный.

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ПВО Сирии отразили ракетную атаку ВВС Израиля, сообщили СМИ

ПВО Сирии отразили ракетную атаку ВВС Израиля, сообщили СМИ

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Климкин описал отношения Украины и России: «Это экзистенциальный конфликт»

Климкин описал отношения Украины и России: «Это экзистенциальный конфликт»

Глава украинского Министерства иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина и РФ находятся в состоянии экзистенциального конфликта, в котором речь идет о том, «быть или не быть» Киеву.

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ЦСКА разгромил «Уфу» на чемпионате России

ЦСКА разгромил «Уфу» на чемпионате России

ЦСКА на выезде разгромил "Уфу" в матче седьмого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая накануне в Уфе, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, несмотря на две потери армейцев.

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Американские астрономы скрывают "страшную тайну" приближающегося конца света

Американские астрономы скрывают "страшную тайну" приближающегося конца света

Астрономы скрывают "страшную тайну" приближающегося конца света. В США СМИ узнали об эвакуации 6 сентября сотрудников обсерватории по изучению пятен на Солнце, расположенной в штате Нью-Мексико.

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Трамп может уволить главу Пентагона после выборов

Трамп может уволить главу Пентагона после выборов

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//Общество

В Москве на воскресенье объявлен "желтый" уровень погодной опасности

В Москве на воскресенье объявлен "желтый" уровень погодной опасности

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Министр обороны Польши не исключил появления в стране военной базы США‍

Министр обороны Польши не исключил появления в стране военной базы США‍

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак считает вполне реальным размещение в республике военных сил Соединенных штатов Америки на постоянной основе. Об этом он сообщил польским журналистам.

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Дайверы обнаружили НЛО на дне Балтийского моря

Дайверы обнаружили НЛО на дне Балтийского моря

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Две девушки погибли в ДТП, спасая собаку на трассе Новороссийск - Керчь

Две девушки погибли в ДТП, спасая собаку на трассе Новороссийск - Керчь

Две девушки в субботу, 14 сентября, вечером погибли под колесами автомобиля, спасая собаку на трассе Новороссийск - Керчь. Девушки бросились на помощь животному, но их сбил автомобиль ВАЗ 2114.

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Кучма и Волкер подтвердили безальтернативность минских соглашений

Кучма и Волкер подтвердили безальтернативность минских соглашений

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу, экс-украинский президент Леонид Кучма и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявили о безальтернативности минских соглашений.

//Экономика

В Киеве оценили возможный ущерб от запуска "Северного потока — 2"

В Киеве оценили возможный ущерб от запуска "Северного потока — 2"

Глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев оценил возможный ущерб от запуска газопровода "Северного потока — 2", который будет поставлять газ из России в Германию.

//В мире

В ДНР сообщили о гибели безоружного ополченца от выстрела снайпера ВСУ

В ДНР сообщили о гибели безоружного ополченца от выстрела снайпера ВСУ

Официальный представитель оперативного командования Донецкой народной Республики сообщил, что в субботу у линии соприкосновения в Донбассе от выстрела снайпера ВСУ погиб ополченец.

//Новости Redtram

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Дина и Арина Аверины мечтают взять автографы у Акинфеева и Дзюбы

Дина и Арина Аверины мечтают взять автографы у Акинфеева и Дзюбы

Чемпионки мира по художественной гимнастике сестры Дина и Арина Аверины мечтают взять автографы у футболистов Игоря Акинфеева и Артема Дзюбы, выступавших на чемпионате мира по футболу-2018.

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ЦБ оценил вклад повышения пенсионного возраста в рост ВВП‍

ЦБ оценил вклад повышения пенсионного возраста в рост ВВП‍

Повышение пенсионного возраста внесет дополнительный вклад в увеличение темпа прироста ВВП. Об этом говорится в докладе Центрального банка России на тему денежно-кредитной политики.

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В сеть попало видео, как в Петербурге внедорожник "влетел" в супермаркет

В сеть попало видео, как в Петербурге внедорожник "влетел" в супермаркет

В сеть попало видео, как в Петербурге внедорожник "влетел" в супермаркет. Инцидент произошел в поселке Репино в Курортном районе Петербурга. В результате ДТП погиб один человек - пожилая женщина.

//В мире

Число жертв урагана "Флоренс" в США достигло семи

Число жертв урагана "Флоренс" в США достигло семи

Число жертв стихии под названием "Флоренс" растет. В штате Северная Каролина в США семь человек погибли в результате последствий урагана. Об этом сообщает NBC со ссылкой на местные власти.

//Общество

В Зеленограде на стадионе ворота убили 18-летнего парня

В Зеленограде на стадионе ворота убили 18-летнего парня

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//В мире

Волкер высказался по поводу интервью Петрова и Боширова

Волкер высказался по поводу интервью Петрова и Боширова

Курт Волкер на брифинге в Киеве прокомментировал интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти назвали подозреваемыми по делу об отравлении в Солсбери.

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Американские СМИ: F-22 потерпит поражение от российских истребителей‍

Американские СМИ: F-22 потерпит поражение от российских истребителей‍

Американский истребитель пятого поколения F-22 уступает истребителям ВКС России и проиграл бы им в случае воздушного боя. Об этом сказано в статье американского издания Business Insider.

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Видео: Лолита встретила своего двойника на показе мод

Известная российская исполнительница Лолита Милявская нашла своего "клона" в Австралии. Помог ей в этом видеоролик известной актрисы, комика и звезды Instagram Селесты Барбер.

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На Рублевском шоссе в Москве произошло "огненное" ДТП с участием Mercedes

На Рублевском шоссе в Москве произошло "огненное" ДТП с участием Mercedes

В Москве в субботу, 15 сентября, на дублере Рублевского шоссе в районе дома номер 22 автомобиль Mercedes совершил наезд на опору моста и загорелся. В результате аварии пострадал один человек.

//Политика

МИД РФ ответил на требования США об инспекциях по химоружию

МИД РФ ответил на требования США об инспекциях по химоружию

Российская Федерация не будет в одностороннем порядке выполнять нелегитимные требования Вашингтона по дополнительным инспекциям химических объектов, заявила Мария Захарова.

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Юлия Тимошенко полезла в Донбасс

Юлия Тимошенко полезла в Донбасс

Бывший премьер Украины, лидер партии «Батькивщина», Юлия Тимошенко, собирающаяся баллотироваться на пост украинского президента, решила взяться за Донбасс. Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе.

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Кейт Мосс покончила с анорексией

Кейт Мосс покончила с анорексией

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Президент Эстонии потрудилась на субботнике в парке украинского Днепра

Президент Эстонии потрудилась на субботнике в парке украинского Днепра

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд потрудилась на субботнике в парке украинского города Днепра. Керсти Кальюлайд приняла участие во Всемирном дне уборки. В Днепре она помогала очистить городской парк от мусора.

//Шоу-бизнес

"Я так обрадовалась!", звезда сериала "Воронины" о романе мужа со своей подругой

"Я так обрадовалась!", звезда сериала "Воронины" о романе мужа со своей подругой

Актрису Ольгу Богданову российский зритель прекрасно знает по сериалам «Воронины» и «Моя любимая ведьма». И если ее сериальная семейная жизнь была у всех на виду, то о личной известно довольно мало.

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В Риге порядка 5 тысяч человек приняли участие в шествии в защиту русских школ‍

В Риге порядка 5 тысяч человек приняли участие в шествии в защиту русских школ‍

Массовое шествие против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык прошло в субботу в латвийской столице. Около пяти тысяч человек собрались около здания театра "Дайлес".

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Александр Емельяненко стал студентом нефтяного вуза в Чечне

Александр Емельяненко стал студентом нефтяного вуза в Чечне

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко поступил в Грозненский государственный нефтяной технический университет. Емельяненко будет учиться в магистратуре по специальности нефтегазовое дело.

//В мире

Детям из Армянска продлили каникулы из-за химических выбросов‍

Детям из Армянска продлили каникулы из-за химических выбросов‍

Детям из города Армянск на севере Крыма, где в пятницу был введен режим ЧС из-за произошедшего в конце августа химического выброса, продлили каникулы на неделю - в общей сложности до трех недель.

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Синод РПЦ пошел на фактический разрыв отношений с Константинополем

Синод РПЦ пошел на фактический разрыв отношений с Константинополем

Синод Русской православной церкви пошел на фактический разрыв отношений с Константинополем. Это решение, эквивалентное "разрыву дипломатических отношений" между церквами, - митрополит Волоколамский Иларион.

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Хакеры могут взломать любой компьютер за пять минут‍

Для кражи конфиденциальной информации с чужого персонального компьютера обычному хакеру потребуется не более пяти минут. К такому выводу пришли исследователи финской компании F-Secure.

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Российская сборная по волейболу установила рекорд чемпионатов мира

Российская сборная по волейболу установила рекорд чемпионатов мира на турнире в Италии и Болгарии. В одном из сетов россияне позволили соперникам набрать всего лишь шесть очков. Россияне лидируют в группе С.

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Она потребовала слишком большой гонорар и получила отказ

Она потребовала слишком большой гонорар и получила отказ

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В Киеве избили рассматривающего дело о преступлениях на Майдане судью‍

В Киеве избили рассматривающего дело о преступлениях на Майдане судью‍

На судью Святошинского районного суда Киева Сергея Дячука, который в настоящий момент ведет дело о гибели людей во время Евромайдана в 2014 году, напали возле его дома в Киеве.

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За сутки в свои дома вернулись более 300 сирийцев

За сутки в свои дома вернулись более 300 сирийцев

Сегодня стало известно, что за минувшие сутки в свои дома вернулись 317 сирийцев. Соответствующие данные предоставили в субботу в Центре приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ.

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"Мне что, отвернуться?",на шоу "Голос 60+"звездные наставники едва не поругались

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Порошенко заявил, что Россия намерена "оккупировать" Азовское море

Порошенко заявил, что Россия намерена "оккупировать" Азовское море

Украинский лидер Петр Порошенко обвинил РФ в попытке оккупировать Азовское море. По словам политика, Москва не позволяет судам, следующим через Керченский пролив в порты Украины, заходить в эти воды.

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Ураган "Флоренс" в США унес жизни пяти человек

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Сегодня стало известно, что жертвами урагана "Флоренс" в американском штате Северная Каролина стали пять человек. Синоптики предупреждают, что стихия может привести к глобальным наводнениям.

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