ПВО Сирии отразили ракетную атаку ВВС Израиля, сообщили СМИ

В Сирии в субботу, 15 сентября, вечером, около 21.50 по местному времени (совпадает с мск) в Дамаске прогремели несколько мощных взрывов. Сирийский военный источник рассказал, что сирийские системы ПВО отразили ракетную атаку ВВС Израиля по окрестностям международного аэропорта Дамаска.

Сирийские системы ПВО отразили израильскую ракетную агрессию по окрестностям международного аэропорта Дамаска, сбиты несколько ракет, - передает РИА Новости.

По имеющейся на данный момент информации, погибших и пострадавших в результате ракетной атаки нет. Ущерб только материальный.