На Филиппинах число жертв тайфуна «Мангхут» достигло 13 человек
15 сентября 2018, 22:14 [ «Аргументы Недели» ]
Не менее 12 человек стали жертвами тайфуна "Мангхут" на Филиппинах. Тайфун в субботу достиг побережья острова Лусон, вызвав на его территории ливневые дожди, наводнения и оползни.
Еще пятеро человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Национальный совет по снижению рисков и управлению катастрофами.
Отмечается, что наибольший ущерб был нанесен северу Филиппин, там были эвакуированы несколько тысяч человек, повреждены здания и оборваны линии электропередач.
Скорость ветра в эпицентре "Мангхута" достигала 185 км/ч, на море поднимались шести метровые волны. Тайфун движется в сторону Китая, к удару стихии уже готовятся в Гонконге.
По данным агентства, 87 тысяч жителей эвакуированы из особо опасных районов: "Ситуация все еще остается критической", - заявил министр обороны страны Дельфин Лорензан.
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