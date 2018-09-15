На Филиппинах число жертв тайфуна «Мангхут» достигло 13 человек‍

Не менее 12 человек стали жертвами тайфуна "Мангхут" на Филиппинах. Тайфун в субботу достиг побережья острова Лусон, вызвав на его территории ливневые дожди, наводнения и оползни.

Еще пятеро человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Национальный совет по снижению рисков и управлению катастрофами.

Отмечается, что наибольший ущерб был нанесен северу Филиппин, там были эвакуированы несколько тысяч человек, повреждены здания и оборваны линии электропередач.

Скорость ветра в эпицентре "Мангхута" достигала 185 км/ч, на море поднимались шести метровые волны. Тайфун движется в сторону Китая, к удару стихии уже готовятся в Гонконге.

По данным агентства, 87 тысяч жителей эвакуированы из особо опасных районов: "Ситуация все еще остается критической", - заявил министр обороны страны Дельфин Лорензан.