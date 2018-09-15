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Кучма и Волкер подтвердили безальтернативность минских соглашений
15 сентября 2018, 20:10 [ «Аргументы Недели» ]
Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу, бывший украинский президент Леонид Кучма и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявили о безальтернативности минских соглашений.
Стороны 15 сентября провели встречу на полях конференции YES в Киеве. При разговоре присутствовала посол США на Украине Мари Йованович, - сообщает РИА Новости.
"Участники беседы подтвердили безальтернативность минских договоренностей и первоочередность выполнения именно составляющей по безопасности этого документа", — говорится в сообщении пресс-секретаря Леонида Кучмы Дарки Олифер в Facebook. В ходе встречи Кучма сказал: "Только закрытие границы, вывод российского вооружения, техники и воинских формирований позволит вернуть на Донбасс настоящий мир".
По словам Олифер, Кучма выразил благодарность США за всестороннюю поддержку, которую они оказывают Украине.
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