Число жертв стихии под названием "Флоренс" растет. В штате Северная Каролина в США семь человек погибли в результате последствий урагана. Об этом сообщает NBC со ссылкой на местные власти. Ураган "Флоренс" в США унес жизни пяти человек

По данным телекомпании, еще два человека погибли в субботу, 15 сентября, в округе Картерет. Подробности случившегося, а также возраст и имена жертв пока не сообщаются.

Как ранее сообщали АН, в результате обрушившейся на побережье стихии погибли пять человек, в том числе ребенок. Один человек госпитализирован из-за полученных ранений.

По данным национального центра по наблюдению за ураганами, "Флоренс" сейчас находится в 55 км к западу от Мартл-бич и движется на запад. Скорость ветра более 22 метров в секунду.