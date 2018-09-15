Волкер высказался по поводу интервью Петрова и Боширова

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер на брифинге в Киеве прокомментировал интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские власти назвали подозреваемыми по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери. МИД Великобритании посчитал интервью Петрова и Боширова лживым

"Я очень рад, что Россия не потеряла своего чувства юмора", — высказался американский дипломат, передаёт УНН.

Боширов и Петров дали интервью телеканалу RT. Они отвергли заявление Лондона о причастности к отравлению в Солсбери.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин предложил двум мужчинам, подозреваемым Лондоном по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, осмелиться и публично рассказать о себе.