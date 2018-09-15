Юлия Тимошенко полезла в Донбасс

Бывший премьер Украины, лидер партии «Батькивщина», Юлия Тимошенко, собирающаяся баллотироваться на пост украинского президента, решила взяться за Донбасс. Тимошенко предложила новую стратегию мира в Донбассе.

По мнению украинского политика, новая стратегия в Донбассе нужна не только Украине, но и всему миру. Тимошенко полагает, что начинать ее реализацию необходимо сразу после президентских выборов на Украине, - сообщает Газета.ру. Тимошенко сегодня, 15 сентября, выступила на конференции YES в Киеве. По словам Тимошенко, украинские власти должны "апеллировать к гарантиям Будапештского меморандума и разработать новую стратегию мира, даже несмотря на результативность минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе".

Представители Украины, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, России и ОБСЕ в сентябре 2014 года подписали Минский протокол. В феврале 2015 года стороны заключили минские соглашения. В соответствии с ними государства обязались способствовать постепенной деэскалации конфликта в Донбассе и установлению режима прекращения огня.