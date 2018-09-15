Президент Эстонии потрудилась на субботнике в парке украинского Днепра

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд потрудилась на субботнике в парке украинского города Днепра.

Керсти Кальюлайд приняла участие во Всемирном дне уборки. В Днепре она помогала очистить городской парк от мусора.

Президент Эстонии написала об этом событии в соцсети Facebook и выложила фотографии. Как полагает Керсти Кальюлайд, "каждому следует задуматься о том, в каком состоянии мы передадим планету следующим поколениям, и призвала общими усилиями делать мир вокруг себя "чище и красивее", - сообщает РИА Новости.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд находится с визитом на Украине. В первый день визита она побывала в Киеве, "участвовала в различных обсуждениях конференции от и конференции конференции конференции".