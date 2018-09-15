В Риге порядка 5 тысяч человек приняли участие в шествии в защиту русских школ‍

Массовое шествие против перевода школ национальных меньшинств на латышский язык прошло в субботу в латвийской столице. Около пяти тысяч человек собрались около здания театра "Дайлес".

Об этом сообщает латвийское издание Delfi со ссылкой на данные полиции. По данным издания, шествие под названием "Наш выбор" было организовано партией "Русский союз Латвии".

Несколько тысяч человек прошли от театра "Дайлес" до Эспланады с флагами РСЛ и плакатами на латышском и русском языках с лозунгами в защиту русского языка и его использования в учебных заведениях.

Напомним, как ранее сообщали АН, в августе в Латвии стартовал автопробег в поддержку русского языка в школах. По мнению организаторов, сокращение программ обучения на русском языке приведет к снижению качества образования.