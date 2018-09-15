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Детям из Армянска продлили каникулы из-за химических выбросов
15 сентября 2018, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]
Детям из города Армянск на севере Крыма, где в пятницу был введен режим ЧС из-за произошедшего в конце августа химического выброса, продлили каникулы на неделю - в общей сложности до трех недель.
Об этом сообщил РИА Новости глава городской администрации Армянска Василий Телиженко. По его словам, детей, которые не успели уехать или уже вернулись, отправляют обратно в оздоровительные учреждения.
Напомним, 14 сентября в городе был введен режим ЧС. Уровень концентрации вредных веществ в воздухе превысил допустимую концентрацию более чем в пять раз.
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