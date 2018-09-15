Детям из Армянска продлили каникулы из-за химических выбросов‍

Детям из города Армянск на севере Крыма, где в пятницу был введен режим ЧС из-за произошедшего в конце августа химического выброса, продлили каникулы на неделю - в общей сложности до трех недель. Минздрав Крыма не рекомендует жителям Армянска сушить на улице вещи

Об этом сообщил РИА Новости глава городской администрации Армянска Василий Телиженко. По его словам, детей, которые не успели уехать или уже вернулись, отправляют обратно в оздоровительные учреждения.

Напомним, 14 сентября в городе был введен режим ЧС. Уровень концентрации вредных веществ в воздухе превысил допустимую концентрацию более чем в пять раз.