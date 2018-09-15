В Киеве избили рассматривающего дело о преступлениях на Майдане судью‍

На судью Святошинского районного суда Киева Сергея Дячука, который в настоящий момент ведет дело о гибели людей во время Евромайдана в 2014 году, напали возле его дома в Киеве.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Совета судей Украины. Как отмечается, судья связывает инцидент со своей профессиональной деятельностью.

К украинским правоохранительным органам Совет судей обратился с просьбой «тщательно расследовать попытку нападения и принять неотложные меры, чтобы нападавший был задержан и привлечен к ответственности».