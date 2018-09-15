За сутки в свои дома вернулись более 300 сирийцев

Сегодня стало известно, что за минувшие сутки в свои дома вернулись 317 сирийцев. Соответствующие данные предоставили в субботу в Центре приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ.

В сообщении уточняется, что 74 человека, из которых 24 женщины и 36 детей, вернулись в Восточную Гуту. В общей сложности в провинцию Риф-Дамаск с 30 сентября 2015 года смогли вернуться 135 271 человек.

Кроме того, в течение последних суток через пункт пропуска "Сальхиях" в места постоянного проживания прибыли 243 человека, в частности 75 женщин и 120 детей.

В целом в свои дома в Сирии за минувшие три года смогли вернуться более 1,23 миллиона человек, передает РИА "Новости".