За сутки в свои дома вернулись более 300 сирийцев
15 сентября 2018, 14:55 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стало известно, что за минувшие сутки в свои дома вернулись 317 сирийцев. Соответствующие данные предоставили в субботу в Центре приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ.
В сообщении уточняется, что 74 человека, из которых 24 женщины и 36 детей, вернулись в Восточную Гуту. В общей сложности в провинцию Риф-Дамаск с 30 сентября 2015 года смогли вернуться 135 271 человек.
В целом в свои дома в Сирии за минувшие три года смогли вернуться более 1,23 миллиона человек, передает РИА "Новости".
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