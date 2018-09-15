Украинский лидер Петр Порошенко обвинил РФ в попытке оккупировать Азовское море. По словам политика, Москва не позволяет судам, следующим через Керченский пролив в порты Украины, заходить в эти воды.

Порошенко подчеркнул, что из-за подобных действий с российской стороны украинские корабли простаивают, а их владельцам наносится серьезный ущерб. Президент Украины уверен, что ключевой целью России является оккупация Азовского моря, как это ранее произошло с Крымом.

В рамках интервью изданию Washington Post Петр Порошенко заметил, что такая деятельность нарушает международное право и добавил, что Киев не намерен с ней мириться.