Сегодня стало известно, что жертвами урагана "Флоренс" в американском штате Северная Каролина стали пять человек. Синоптики предупреждают, что стихия может привести к глобальным наводнениям.

Согласно последней информации, в прибрежном округе Пендер погиб один человек, однако обстоятельства его кончины пока не установлены. В Кингстоне от удара током умер 78-летний местный житель. Кроме того, в этом же городе жертвой порыва ветра стал 77-летний мужчина, отправившийся на улицу, чтобы проведать своих собак.

Как сообщает News & Observer, в городе Уилмингтон из-за падения на жилой дом дерева погибли женщина и ее восьмимесячный ребенок.

