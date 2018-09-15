В Совфеде высказались о словах Порошенко насчет того, что Украина переиграла РФ

В субботу, 15 сентября, сенатор Франц Клинцевич высказался о заявлении президента Украины Петра Порошенко насчет того, что Киеву удалось "переиграть" Москву благодаря ассоциации с Евросоюзом.

Клинцевич подчеркнул, что Россия ни в какие игры с Украиной не играет, а Петр Порошенко своими словами решил лишний раз "повесить украинцам лапшу на уши". На своей страничке в социальной сети Twitter сенатор уточнил, что несмотря на ассоциацию украинской стороны и ЕС, которая действует уже второй год, в России постоянно продолжают работать около 5 миллионов граждан Украины.

По мнению Франца Клинцевича, игру "краплеными картами" перед выборами в стране ведет сам Порошенко.