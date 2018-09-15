Волкер: в Донбассе сейчас идет горячая стадия войны

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в субботу высказался о ситуации, которая к настоящему моменту сложилась в Донбассе. По его словам, сейчас там идет горячая стадия войны.

Волкер подчеркнул, что боевые действия оказывают ужасное влияние на местное население. Спецпредставитель Соединенных Штатов по вопросам Украины заметил, что данный конфликт не заморожен, а напротив – продолжается ежедневно днем и ночью, передает сегодня РИА "Новости".

Курт Волкер еще раз отметил, что из-за вооруженного конфликта в Донбассе страдают мирные жители, которые столкнулись с серьезными гуманитарными проблемами.