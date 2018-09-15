//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- В Башкирии автобус с детьми столкнулся с легковушкой, погиб человек
- Поклонники уверены, Лера Кудрявцева не рожала сама, это сделала суррогатная мать
- "Красотка" Джулия Робертс экстремально похудела
- Пельмени, телефон, презервативы!В сети считают рекламу в клипе Киркорова и Крида
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
Волкер: в Донбассе сейчас идет горячая стадия войны
15 сентября 2018, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в субботу высказался о ситуации, которая к настоящему моменту сложилась в Донбассе. По его словам, сейчас там идет горячая стадия войны.
Волкер подчеркнул, что боевые действия оказывают ужасное влияние на местное население. Спецпредставитель Соединенных Штатов по вопросам Украины заметил, что данный конфликт не заморожен, а напротив – продолжается ежедневно днем и ночью, передает сегодня РИА "Новости".
Курт Волкер еще раз отметил, что из-за вооруженного конфликта в Донбассе страдают мирные жители, которые столкнулись с серьезными гуманитарными проблемами.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
В Башкирии автобус с детьми столкнулся с легковушкой, погиб человек
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
В Facebook "слили" данные 300 тыс. пользователей. Реальные люди или боты?
Поклонники уверены, Лера Кудрявцева не рожала сама, это сделала суррогатная мать
Киркоров штампует клипы как дешевые безделушки. Теперь "Цвет настроения черный"
//Культура
Эксперт об убытках, которые терпит кино из-за пиратства: Виновата полиция
//Новости партнеров
//В мире
В Австралии ищут злоумышленника, подкладывающего в клубнику швейные иглы
//В мире
Эксперт сообщил, что Украина на самом деле ничего не выиграла от ассоциации с ЕС
//В мире
//В мире
Столтенберг: Турция бросила вызов НАТО приобретением С-400 у России
//Новости СМИ2
//Общество
Синоптики расстроили москвичей прогнозом погоды на воскресенье
//В мире
В Афганистане разбился военный вертолет, погибли пять человек
Пельмени, телефон, презервативы!В сети считают рекламу в клипе Киркорова и Крида
//Новости Redtram
//В мире
//В мире
Эксперты рассказали, как принц Гарри на самом деле относится к своей жене
Американский экономист не исключил повторения мирового кризиса
//В мире
//Общество
Горячий ТОП региональных новостей: «Счастливая семья – счастливый город»
//Спорт
Колобков прокомментировал решение комитета по соответствию WADA
//Общество
Эксперт призвал не торопиться с прогнозами о подорожании полиса ОСАГО
//Спорт
Комитет WADA по соответствию порекомендует восстановить РУСАДА
//В мире
//Общество
//В мире
Пушков о "тысячелетней истории" украинских ВМС: тогда Украины не было
//Общество
Минздрав Крыма не рекомендует жителям Армянска сушить на улице вещи
//Общество
//Политика