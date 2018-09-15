Власти ДНР: по делу об убийстве Захарченко задержали сотрудника СБУ

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин утром в субботу сообщил, что задержанный по подозрению в убийстве Александра Захарченко является сотрудником Службы безопасности Украины.

Пушилин отметил, что к настоящему моменту в рамках расследования убийства лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики задержан один человек. Как уточняет РИА "Новости", задержанный уже дал показания.

Ранее сегодня Денис Пушилин заявил, что данные, собранные к настоящему моменту, позволяют говорить о причастности к теракту СБУ, а также западных спецслужб.

Напомним, Александр Захарченко погиб в результате взрыва в донецком кафе "Сепар" 31 августа.