Иран обозначил условия сохранения ядерной сделки

Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф утром в субботу, 15 сентября, сообщил, при каких условиях Тегеран может пойти на сохранение ядерной сделки.

По словам Зарифа, соглашение, о котором идет речь, всегда было разумным компромиссом, а не "любовной историей". Иран готов продолжать придерживаться договора до того момента, пока он отвечает интересам Тегерана.

Руководитель иранского Министерства иностранных дел в рамках интервью немецкому еженедельнику Spiegel уточнил, что приоритетом для страны является возможность и в дальнейшем продавать нефть в разумных объемах, а также переводить выручку в Иран.