Иран обозначил условия сохранения ядерной сделки
15 сентября 2018, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф утром в субботу, 15 сентября, сообщил, при каких условиях Тегеран может пойти на сохранение ядерной сделки.
По словам Зарифа, соглашение, о котором идет речь, всегда было разумным компромиссом, а не "любовной историей". Иран готов продолжать придерживаться договора до того момента, пока он отвечает интересам Тегерана.
Руководитель иранского Министерства иностранных дел в рамках интервью немецкому еженедельнику Spiegel уточнил, что приоритетом для страны является возможность и в дальнейшем продавать нефть в разумных объемах, а также переводить выручку в Иран.
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