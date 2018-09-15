Столтенберг: Турция бросила вызов НАТО приобретением С-400 у России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в минувшую пятницу, 14 сентября, заявил, что решение Турции приобрести у России системы ПВО С-400 является вызовом для Североатлантического альянса.

В рамках своего выступления на семинаре в Фонде наследия в Вашингтоне Столтенберг напомнил, что С-400 не могут работать с прочими системами НАТО, поэтому их не удастся интегрировать в общую сеть.

Как уточняет "Росбалт", генсек альянса признал право Анкары принимать оборонные решения самостоятельно, однако выразил надежду на то, что в данном вопросе будет достигнут компромисс. По словам Столтенберга, Турция в рамках НАТО является очень важным союзником.